Россиянам рассказали, как уберечь технику от перегрева и поломки в жару

Специалисты рассказали, что в европейской части РФ у людей уже начинают выходить из строя ноутбуки и смартфоны из-за аномальной жары. Эксперты поделились советами, как спасти устройства и не потерять гарантию.
Если говорить о компьютере, то в жару понадобится приток дополнительного воздуха. Но в ноутбуках это практически не представляется возможным.
Как отметили эксперты, необходимо, чтобы решетки для забора воздуха оставались открытыми. Также важно не забывать о диагностике и обслуживании. Помимо этого, требуется время от времени менять термопасту на процессоре.
Что касается стационарных компьютеров, то их можно дооснастить дополнительными вентиляторами, сделать более продуваемый корпус. Касательно мобильных устройств в жару, здесь специалисты рекомендуют направить воздуховод кондиционера на трубку.
«Главное — избегать прямых солнечных лучей. В тени любой смартфон чувствует себя лучше. Не забывайте трубку в салоне автомобиля — пострадать может не только пластик корпуса и аккумулятор, но и OLED-дисплей, на котором выгорают пиксели», — говорится в материалах издания РИА Новости.