Астрономы Калифорнийского университета изучили вспышку света, которая появляется при поглощении звезды черной дырой. Работа ученых была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: space.com space.com

Пример подобного явления — событие приливного разрушения (TDE) AT2019qiz — был зафиксирован в 2019 году. Тогда в 215 млн световых лет от Земли массивная черная дыра измельчила звезду, которая подошла к ней слишком близко.

Изучая свет, ученые планировали понять, как именно произошло разрушение небесного тела. Для этого они использовали 3-метровый телескоп Шейна в обсерватории Лик в Калифорнии, оснащенный спектрографом Kast, который может определять поляризацию света по всему оптическому спектру.

Их наблюдения показали, что звезда разрушалась с высокой скоростью – до 10 тыс. км/с. Затем образовалось сферическое облако газа из остатков звезды, которые выбрасываются из черной дыры.