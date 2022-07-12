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51 минуту назад

Ученые зафиксировали последние мгновения звезды, разрушенной черной дырой

Газета.Ru

Астрономы Калифорнийского университета изучили вспышку света, которая появляется при поглощении звезды черной дырой. Работа ученых была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Источником гравитационных волн является, например, коллапсирующая система черных дыр или белых карликов, вращающихся вокруг общего центра масс
Фото: space.comspace.com

Пример подобного явления — событие приливного разрушения (TDE) AT2019qiz — был зафиксирован в 2019 году. Тогда в 215 млн световых лет от Земли массивная черная дыра измельчила звезду, которая подошла к ней слишком близко.

Изучая свет, ученые планировали понять, как именно произошло разрушение небесного тела. Для этого они использовали 3-метровый телескоп Шейна в обсерватории Лик в Калифорнии, оснащенный спектрографом Kast, который может определять поляризацию света по всему оптическому спектру.

Их наблюдения показали, что звезда разрушалась с высокой скоростью – до 10 тыс. км/с. Затем образовалось сферическое облако газа из остатков звезды, которые выбрасываются из черной дыры.

По мнению ученых, именно из-за таких облаков исследователи не могут зафиксировать высокоэнергетические излучения, например, рентгеновские лучи, возникающие во время разрушения звезд.

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