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1 час назад

Эксперт: новые варианты "омикрона" однозначно вытеснят линию BA.2 в России

ТАССиещё 3

Варианты омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 однозначно вытеснят доминирующую сейчас в России линию BA.2, поскольку это уже случилось в ряде стран. Такое мнение ТАСС в среду высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

Для РФ дали прогноз о новых вариантах омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили 5 июля в пресс-службе Роспотребнадзора, 83,21% случаев коронавируса в РФ за последние три недели приходилось на линию BA.2, еще 6,57% - на варианты BA.4 и BA.5.

"Варианты BA.4 и BA.5 линию BA.2 обязательно вытеснят, потому что это уже произошло во многих странах", - подчеркнул Лукашев.

По его словам, линии BA.4 и BA.5 имеют относительно небольшое количество мутаций по сравнению с BA.2, немного более эффективно распространяются и уходят от иммунного ответа. Однако в целом они очень схожи с вариантом BA.2 и отличить их клинически невозможно, заключил эксперт.

Наука и техника,Александр Лукашев,РАН,Роспотребнадзор,
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