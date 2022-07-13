Для РФ дали прогноз о новых вариантах омикрона

Варианты омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 однозначно вытеснят доминирующую сейчас в России линию BA.2, поскольку это уже случилось в ряде стран. Такое мнение ТАСС в среду высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

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Как сообщили 5 июля в пресс-службе Роспотребнадзора, 83,21% случаев коронавируса в РФ за последние три недели приходилось на линию BA.2, еще 6,57% - на варианты BA.4 и BA.5.

"Варианты BA.4 и BA.5 линию BA.2 обязательно вытеснят, потому что это уже произошло во многих странах", - подчеркнул Лукашев.