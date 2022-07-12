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1 час назад

Эксперт назвал способы сократить количество спам-звонков

Москва24

Минимизировать количество спам-звонков позволят несколько простых правил, например использование специальных программ. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.

Эксперт назвал способы сократить количество спам-звонков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Помимо этого, эксперт отметил, что пользователь должен внимательно относиться к распространению своих персональных данных и не указывать номер телефона в интернет-магазинах, на форумах и в программах лояльности без необходимости.

"Как правило, люди добровольно указывают свой номер на различных ресурсах интернета, что в конечном счете может привести к попаданию номера в базы злоумышленников, спамеров", – поясняет он.

Также специалист рекомендовал завести отдельный номер или виртуальную сим-карту для покупок в интернете. Это позволит обезопасить основной номер и существенно снизить количество спам-звонков и рисков заражения устройства вредоносным программным обеспечением, добавил Дворянский.

Ранее сообщалось, что на сайте ФАС появилась форма для жалоб на рекламные звонки или СМС-спам. Сейчас подача обращений доступна для клиентов трех операторов.

После заполнения и отправки формы в течение 72 часов клиент получит ответ от сотовой компании, а указанный номер будет заблокирован для всех абонентов. Утверждается, что вероятность ошибочной блокировки достаточно низкая, поскольку специалисты отслеживают число жалоб, а также параметр массовости обзвона с указанных в обращениях номеров.

До этого российские операторы сотовой связи сообщили, что зафиксировали новый вид спам-звонков и СМС от мошенников из-за рубежа. Граждане получают звонки от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам. Компании при этом обрабатывают их так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы.

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