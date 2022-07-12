NASA показало самое четкое изображение Вселенной

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в понедельник продемонстрировало на своем сайте первый снимок, сделанный в научных целях с помощью телескопа James Webb.

Фото: NASA NASA

В заявлении американского космического ведомства говорится, что речь идет "о самом глубоком и четком на сегодняшний день инфракрасном снимке далекой Вселенной". Как отметил глава NASA Билл Нельсон, на снимке запечатлена "маленькая частичка Вселенной".

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"Мы заглядываем более чем на 13 млрд лет назад", - добавил он. "Свет движется со скоростью 186 000 миль в секунду (299 792 458 м/с), и этот свет от одной из тех маленьких точек, который вы видите, путешествовал более 13 млрд лет", - сказал Нельсон, выступая в Белом доме.

Как заверил директор космического ведомства, снимки, которые будут делать с помощью телескопа, позволят получать данные о "химическом составе атмосфер планет". По словам Нельсона, на основе этой информации специалисты смогут сделать выводы относительно того, "пригодны ли данные планеты для жизни".

Президент США Джо Байден назвал телескоп "новым окном в историю нашей Вселенной". По его словам, опубликованный снимок позволяет увидеть "первый проблеск света сквозь это окно". В NASA сообщили, что во вторник представят "полный набор первых полноцветных снимков", сделанных с помощью James Webb.

Телескоп в декабре 2021 года был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.