Ученые предложили новую теорию формирования Земли

Международная исследовательская группа во главе со специалистами швейцарской Высшей технической школой Цюриха предложили новую теорию формирования Земли. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото: NASA NASA

На сегодняшний день преобладает теория об образовании Земли из хондритовых астероидов. Однако данный механизм неидеален, он не объясняет точного химического состава мантии и коры планеты, которые оказались более бедными на некоторые летучие элементы, в том числе водород и гелий. Желая объяснить это противоречие, группа ученых выдвинула ряд гипотез, в частности одна из них касалась испарения элементов из-за генерации огромного количества тепла. Но она не оправдалась и исследователи провели моделирование, показавшее, что планеты в Солнечной системе формировались постепенно.

Ученые выяснили, что маленькие «зерна» со временем превращались в планетезимали (космические тела, образованные в звездной туманности в процессе концентрации пыли и газа) километрового размера, накапливая все больше и больше материала за счет гравитационного притяжения. Они нагревались достаточно сильно, формируя металлическое ядро и скалистую мантию. Затем во время симуляции множество планетезималей ранней Солнечной системы с разной температурой сталкивались друг с другом и образовывали планеты с химическим составом, сходным с тем, что у Земли, Меркурия, Венеры и Марса.