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1 час назад

Ученые предложили новую теорию формирования Земли

Елена Прошина

Международная исследовательская группа во главе со специалистами швейцарской Высшей технической школой Цюриха предложили новую теорию формирования Земли. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые предложили новую теорию формирования Земли
Фото: NASANASA

На сегодняшний день преобладает теория об образовании Земли из хондритовых астероидов. Однако данный механизм неидеален, он не объясняет точного химического состава мантии и коры планеты, которые оказались более бедными на некоторые летучие элементы, в том числе водород и гелий. Желая объяснить это противоречие, группа ученых выдвинула ряд гипотез, в частности одна из них касалась испарения элементов из-за генерации огромного количества тепла. Но она не оправдалась и исследователи провели моделирование, показавшее, что планеты в Солнечной системе формировались постепенно.

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Ученые выяснили, что маленькие «зерна» со временем превращались в планетезимали (космические тела, образованные в звездной туманности в процессе концентрации пыли и газа) километрового размера, накапливая все больше и больше материала за счет гравитационного притяжения. Они нагревались достаточно сильно, формируя металлическое ядро и скалистую мантию. Затем во время симуляции множество планетезималей ранней Солнечной системы с разной температурой сталкивались друг с другом и образовывали планеты с химическим составом, сходным с тем, что у Земли, Меркурия, Венеры и Марса.

Таким образом исследователи выявили новый механизм формирования Земли, который лучше всего объясняет рождение не только нашей планеты, но и многих других.

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