Археологи выяснили, что ели финны в раннем Средневековье

Биоархеологи из Хельсинского университета совместно с коллегами из Японии провели анализ изотопов углерода и азота в образцах коллагена из 37 зубов от 15 человек и 33 костей, принадлежащих 25 людям. Еще для 22 человек авторы исследования проанализировали содержание дикосида серы и ее изотопов. Для 65 человек удалось получить образцы эмали и/или костей, чтобы выяснить содержание карбоната.

По результатам этих исследований, финны в Луйстари на протяжении веков потребляли много пресноводной рыбы и не испытывали дефицита белка. При этом морских продуктов они не ели, в отличие от викингов из Бирки. Ученые не обнаружили различий в питании мужчин и женщин, что встречается в подобных исследованиях. Но при этом изотопный состав серы мог сильно отличаться от человека к человеку, что может объясняться ростом популяции. Из-за этого отдельные люди получали возможность (или необходимость) покидать дом и находить новые источники пищи. Судя по изменению изотопов углерода, финны постепенно осваивали сельское хозяйство, потребляя все больше углеводов. Неизвестно, какая в этом обществе была средняя продолжительность жизни, сколько людей здесь проживало и чем они болели. И все же авторы считают, что можно предположить, что это захоронение высокостатусного небольшого объединения людей, игравшего важную роль в торговой сети Балтийского моря.