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6 минут назад

Найдена новая функция в WhatsApp

Газета.Ruиещё 2

Разработчики WhatsApp работают над возможностью установки голосового сообщения в качестве статуса-аналога «Истории», сообщает портал WABetaInfo. Новая функция станет дополнением к уже имеющимся статусам в виде текста, фото и видео.

Найдена новая функция в WhatsApp
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что в будущих обновлениях мессенджера для Android и iOS в нижней части вкладки статусов появится новый значок в виде микрофона, который позволит записать голосовое сообщение и опубликовать его в виде статуса. Такую «Историю», как отмечает ресурс, увидят только избранные пользователи согласно настройкам приватности.

При этом аудиостатус будет защищен сквозным шифрованием, как и другие статусы, публикуемые в этом разделе.

Нововведение находится в стадии разработки, поэтому пока неизвестно, когда оно станет доступно.

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