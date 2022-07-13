Найдена новая функция в WhatsApp

Разработчики WhatsApp работают над возможностью установки голосового сообщения в качестве статуса-аналога «Истории», сообщает портал WABetaInfo. Новая функция станет дополнением к уже имеющимся статусам в виде текста, фото и видео.

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Отмечается, что в будущих обновлениях мессенджера для Android и iOS в нижней части вкладки статусов появится новый значок в виде микрофона, который позволит записать голосовое сообщение и опубликовать его в виде статуса. Такую «Историю», как отмечает ресурс, увидят только избранные пользователи согласно настройкам приватности.

При этом аудиостатус будет защищен сквозным шифрованием, как и другие статусы, публикуемые в этом разделе.