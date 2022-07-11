Астрономы выяснили, у каких коричневых карликов можно увидеть облака

Коричневые карлики, сочетающие свойства планет и звезд, становятся холоднее с возрастом, приобретая способность к образованию песчаных облаков. Но при определенной температуре они погружаются вглубь атмосферы, становясь невидимыми из космоса. Исследование опубликовано в журнале MNRAS.
Облака формируются в атмосфере не только Земли, но и других планет Солнечной Системы: если у нас облака состоят из водяного пара, то на Юпитере — из аммиака. Увидеть облака можно и на коричневых карликах. Эти объекты похожи на планеты, но все же считать их таковыми нельзя — их размер слишком велик. С другой стороны, и к звездами эти тусклые красные сферы не отнести, так как они слишком маленькие и холодные. Благодаря телескопу Spitzer еще в 2004 году удалось узнать, что облака на коричневых карликах состоят из песка, то есть твердых зерен силикатных минералов, таких как кварц и оливин. Но оставались неизученными еще 113 коричневых карликов, данные о которых получил космический аппарат. Астрономы из канадского Университета Западного Онтарио, используя архивные данные, выяснили, что наличие облаков связано с возрастом коричневых карликов.
На молодых коричневых карликах с температурой до 1700°С частицы силикатов нагреваются настолько, что переходят в газообразное состояние. Поэтому на таких объектах облаков нет. При слишком низкой температуре до 1000°С увидеть облака из космоса тоже не получится: они расположены слишком низко, глубоко в атмосфере. Пик облакообразования наблюдается на коричневых карликах с температурой около 1300°С. Авторы исследования считают, что их работа поможет лучше понять атмосферу на Юпитере. А больше данных об облаках на коричневых карликах астрономы ожидают от James Webb Space Telescope, который изучит их химический состав.