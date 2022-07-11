Астрономы выяснили, у каких коричневых карликов можно увидеть облака

Облака формируются в атмосфере не только Земли, но и других планет Солнечной Системы: если у нас облака состоят из водяного пара, то на Юпитере — из аммиака. Увидеть облака можно и на коричневых карликах. Эти объекты похожи на планеты, но все же считать их таковыми нельзя — их размер слишком велик. С другой стороны, и к звездами эти тусклые красные сферы не отнести, так как они слишком маленькие и холодные. Благодаря телескопу Spitzer еще в 2004 году удалось узнать, что облака на коричневых карликах состоят из песка, то есть твердых зерен силикатных минералов, таких как кварц и оливин. Но оставались неизученными еще 113 коричневых карликов, данные о которых получил космический аппарат. Астрономы из канадского Университета Западного Онтарио, используя архивные данные, выяснили, что наличие облаков связано с возрастом коричневых карликов.