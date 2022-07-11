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17 минут назад

Xiaomi выпустит смартфон с 200-Мп камерой Samsung

Ferra.ru

Почти год назад Samsung представила свою первую 200-мегапиксельную камеру. Однако ни один бренд смартфонов ещё не выпустил смартфон с таким датчиком. Похоже, что скоро ситуация изменится — по крайней мере два бренда начнут продавать флагманы с 200-Мп сенсором Samsung .

Xiaomi выпустит смартфон с рекордной камерой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что Xiaomi представит свой первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой — Xiaomi 12T Pro — в конце этого года. Ходят слухи, что это будет доступный флагман, поэтому китайская компания может в конечном итоге использовать в нём ISOCELL HP3, урезанную версию сенсора.

По предварительным данным, Xiaomi 12T Pro оснащён OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Под капотом у него будет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Он также может получить быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Первым же брендом, который выпустит телефон с 200-мегапиксельной камерой, может стать Motorola. Это будет модель Moto X30 Pro.

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