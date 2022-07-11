В России некому исполнять закон «О предустановке ПО»

Закон «О предустановке отечественного ПО» на смартфоны, компьютеры и Smart TV не возобновит свое действия в течение ближайших нескольких лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, всякие адекватные способы предзагрузки программ на ввозимую в РФ технику перечеркнул так называемый параллельный импорт.

«В России просто нет тех, кто мог бы нести ответственность за исполнение требований закона – официальных представителей брендов», – сказал эксперт.

С введением параллельного импорта значительная часть ответственности, которую раньше перед потребителями несли дистрибьюторы, была переложена на плечи ритейлеров. Например, это касается гарантийных обязательств. Провернуть тоже самое с предустановкой ПО, по словам Муртазина, не выйдет.

«При предустановке ПО продавцом, во-первых, будет вскрыта упаковка, и, во-вторых, будет использована учетная запись Apple или Google третьего лица. Следовательно, пользователь, купив такое устройство, просто сбросит настройки и активирует смартфон заново под своим аккаунтом – от предустановленного ПО не останется и следа. Предустановкой должен заниматься производитель», – сказал эксперт.