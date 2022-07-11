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11 минут назад

Стало известно, почему закон «О предустановке ПО» не заработает в ближайшие годы

Газета.Ru

Закон «О предустановке отечественного ПО» на смартфоны, компьютеры и Smart TV не возобновит свое действия в течение ближайших нескольких лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, всякие адекватные способы предзагрузки программ на ввозимую в РФ технику перечеркнул так называемый параллельный импорт.

В России некому исполнять закон «О предустановке ПО»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В России просто нет тех, кто мог бы нести ответственность за исполнение требований закона – официальных представителей брендов», – сказал эксперт.

С введением параллельного импорта значительная часть ответственности, которую раньше перед потребителями несли дистрибьюторы, была переложена на плечи ритейлеров. Например, это касается гарантийных обязательств. Провернуть тоже самое с предустановкой ПО, по словам Муртазина, не выйдет.

«При предустановке ПО продавцом, во-первых, будет вскрыта упаковка, и, во-вторых, будет использована учетная запись Apple или Google третьего лица. Следовательно, пользователь, купив такое устройство, просто сбросит настройки и активирует смартфон заново под своим аккаунтом – от предустановленного ПО не останется и следа. Предустановкой должен заниматься производитель», – сказал эксперт.

В заключение аналитик предположил, что «Закон о предустановке ПО» не сможет заработать и спустя некоторое время после отмены параллельного импорта, ведь у ритейлеров останутся партии устройств, ввезенных без российских программ. В какой-то момент они смешаются с официальной техникой и отследить, какой товар принадлежит к той или иной категории будет сложно.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Google,Apple,
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