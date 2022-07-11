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33 минуты назад

Ученые не смогли устранить сбой электроники 45-летнего зонда Voyager 1

Газета.Ru

Космический аппарат «Вояджер 1», запущенный в 1977 году, в течение последних двух месяцев передает на Землю необычные телеметрические данные. Скорее всего, дело в неисправности электроники ― об этом сообщает портал Business Insider.

По данным источника, специалистам NASA пришлось поднять бумажные архивы космической миссии Voyager 1, хранящиеся в Управлении с момента запуска зонда. Сотрудники NASA отмечают, что аппарат посылает на Землю данные телеметрии, которые, помимо всего прочего, подтверждают работоспособность системы. Сигналы, которые передает Voyager 1 с мая, указывают на неисправность электроники зонда.

Также устранение неполадок усложняется из-за невозможности аппаратной перезагрузки зонда. Напомним, стартовавшая в 1977 году миссия для изучения Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и их спутников на сегодняшний день удалена от Земли на 23,3 млрд км.

Наука и техника,Видео,NASA,
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