Космический аппарат «Вояджер 1», запущенный в 1977 году, в течение последних двух месяцев передает на Землю необычные телеметрические данные. Скорее всего, дело в неисправности электроники ― об этом сообщает портал Business Insider.

По данным источника, специалистам NASA пришлось поднять бумажные архивы космической миссии Voyager 1, хранящиеся в Управлении с момента запуска зонда. Сотрудники NASA отмечают, что аппарат посылает на Землю данные телеметрии, которые, помимо всего прочего, подтверждают работоспособность системы. Сигналы, которые передает Voyager 1 с мая, указывают на неисправность электроники зонда.