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5 минут назад

Что такое суперлуние и когда его ждать

Мария Иванова

Через несколько дней нас ждет уникальное событие, которое случается раз в несколько лет — суперлуние. На протяжении одной ночи Луна будет светить ярче и станет больше в размерах, благодаря чему астрономы-любители получат возможность пронаблюдать за спутником Земли в уникальных обстоятельствах. Рассказываем, что такое суперлуние и когда оно настанет.

Что такое суперлуние и когда его ждать
Фото: NASANASA

Что такое суперлуние?

Суперлуние случается, когда в один день совпадают два астрономических явления одновременно. Первое — это полнолуние (или новолуние, во время которого Луна переходит в новую фазу). Второе — перигей, момент максимального сближения Луны и Земли. Если эти события накладываются друг на друга за короткий временной промежуток, возникает суперлуние: период, на протяжении которого спутник нашей планеты можно рассмотреть четче, чем обычно.

Когда произойдет следующее суперлуние?

По информации Московского планетария, наблюдать суперлуние можно будет уже совсем скоро — в полдень 13 июля произойдет перигей, в результате которого расстояние между Луной и Землей сократится. После 21:00 начнется полнолуние: астрофизики предсказывают, что суперлуние достигнет пика после полуночи и продлится до восхода Солнца. Невооруженным взглядом вряд ли получится заметить ощутимую разницу в размерах Луны, однако свет спутника станет заметно ярче. Более того, если погода будет ясной, в это время на небе также можно будет увидеть Сатурн и Юпитер.

Интересный факт: несмотря на то, что суперлуние — довольно редкое событие, многие ученые не придают ему особого значения. Приближение Луны действительно способно повлиять на интенсивность приливов и сдвиги тектонических плит, однако на практике это явление нечасто сопровождается природными катаклизмами.

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