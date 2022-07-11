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2 часа назад

В Индии теорему Пифагора назвали "фейком"

Газета.Ru

В штате Карнатака местное управление школьного образования издало документ, в котором теорема Пифагора и легенда об упавшем на голову Иссака Ньютона яблоке называются "фейками". Об этом сообщает Hindustani Times.

В Индии теорему Пифагора назвали "фейком"
Фото: Газета.руГазета.ру

В документе указывается, что администрация рекомендует школам поощрять в детях критическое мышление, чтобы они меньше доверяли на их взгляд необоснованно установленным истинам, а также предлагает учить школьников санскриту как третьему языку и использовать древние индийские системы счисления.

Издание связывает эту инициативу с общей тенденцией "шафранизации" индийской образовательной системы - попытки очистить школьную программу от иностранных компонентов, заменив взятые из других регионов мира идеи на индийские.

Ранее "Газета.Ru" писала о давлении на христианское меньшинство в стране в связи с религиозной политикой индийского правительства.

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