В Индии теорему Пифагора назвали "фейком"

В штате Карнатака местное управление школьного образования издало документ, в котором теорема Пифагора и легенда об упавшем на голову Иссака Ньютона яблоке называются "фейками". Об этом сообщает Hindustani Times.
В документе указывается, что администрация рекомендует школам поощрять в детях критическое мышление, чтобы они меньше доверяли на их взгляд необоснованно установленным истинам, а также предлагает учить школьников санскриту как третьему языку и использовать древние индийские системы счисления.
Издание связывает эту инициативу с общей тенденцией "шафранизации" индийской образовательной системы - попытки очистить школьную программу от иностранных компонентов, заменив взятые из других регионов мира идеи на индийские.
Ранее "Газета.Ru" писала о давлении на христианское меньшинство в стране в связи с религиозной политикой индийского правительства.