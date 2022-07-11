В Индии теорему Пифагора назвали "фейком"

В штате Карнатака местное управление школьного образования издало документ, в котором теорема Пифагора и легенда об упавшем на голову Иссака Ньютона яблоке называются "фейками". Об этом сообщает Hindustani Times.

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В документе указывается, что администрация рекомендует школам поощрять в детях критическое мышление, чтобы они меньше доверяли на их взгляд необоснованно установленным истинам, а также предлагает учить школьников санскриту как третьему языку и использовать древние индийские системы счисления.

Издание связывает эту инициативу с общей тенденцией "шафранизации" индийской образовательной системы - попытки очистить школьную программу от иностранных компонентов, заменив взятые из других регионов мира идеи на индийские.