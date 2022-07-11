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31 минуту назад

Доступ к сайту Depositphotos ограничен

ТАСС

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно информации службы, доступ к сайту фотобанка ограничен на основании статьи 15.3 ("Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ") федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Решение об ограничении доступа к сайту Depositphotos принято Генпрокуратурой РФ 1 июля.

Наука и техника,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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