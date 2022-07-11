В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
59 минут назад

В РФ разработали аналог SWIFT на блокчейне

Алиса Селезнёва

В РФ завершилась разработка пилотной версии российского аналога SWIFT на блокчейне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Платформу НТИ».

В компании заявили, что система готова к тестированию в российских банках. Блокчейн, на котором работает система, представляет собой базу данных, одновременно хранящуюся на множестве компьютеров, которые соединены через интернет.

По словам разработчиков, система показала высокие результаты по итогам нагрузочных тестирований. Ее скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле и это не предел, заявили в Центре компетенций НТИ.

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Разработчики подчеркнули, что в их системе невозможно создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк, у каждого пользователя системы равные права и возможности.

Система была создана Центром компетенций НТИ на базе СПбГУ. «Платформа НТИ» - технический оператор разработки.

После 2014 года, когда возможность отключения РФ от международной системы SWIFT начали обсуждать впервые, Центробанк создал аналог, позволяющий отправлять финансовую информацию внутри страны, - Систему передачи финансовых сообщений. В конце 2022 года к системе присоединилась Белоруссия.

В 2022 году на фоне украинского кризиса ЕС ввел санкции против ряда российских банков - они были отключены от SWIFT.

Наука и техника,Видео,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители