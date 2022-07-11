В РФ разработали аналог SWIFT на блокчейне

В РФ завершилась разработка пилотной версии российского аналога SWIFT на блокчейне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Платформу НТИ».

В компании заявили, что система готова к тестированию в российских банках. Блокчейн, на котором работает система, представляет собой базу данных, одновременно хранящуюся на множестве компьютеров, которые соединены через интернет.

По словам разработчиков, система показала высокие результаты по итогам нагрузочных тестирований. Ее скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле и это не предел, заявили в Центре компетенций НТИ.

Разработчики подчеркнули, что в их системе невозможно создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк, у каждого пользователя системы равные права и возможности.

Система была создана Центром компетенций НТИ на базе СПбГУ. «Платформа НТИ» - технический оператор разработки.

После 2014 года, когда возможность отключения РФ от международной системы SWIFT начали обсуждать впервые, Центробанк создал аналог, позволяющий отправлять финансовую информацию внутри страны, - Систему передачи финансовых сообщений. В конце 2022 года к системе присоединилась Белоруссия.