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36 минут назад

YouTube отключил популярный стрим Lofi Girl после 2,5 лет непрерывной трансляции

Газета.Ru

Ночью 10 июля видеохостинг YouTube прервал один из самых долгих стримов в истории — канал с музыкой для учебы и отдыха Lofi Girl перестал работать после более 20 тысяч часов или около 2,5 лет непрерывной трансляции. Об этом сообщает vc.ru.

YouTube случайно отключил один из самых длинных стримов в истории
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что причиной закрытия стрима стал ошибочный страйк от одного из модераторов сервиса. В начале 2020 года канал уже блокировали после подобной ошибки, тогда трансляция шла около 1,5 лет.

Авторы Lofi Girl заверили, что надеются на скорую разблокировку их канала и возобновления стрима. Канал Lofi Girl — это музыкальные стримы, которые пользователи включают, чтобы расслабиться или сконцентрироваться на рабочих задачах.

На стримах всегда показана нарисованная в стиле аниме девушка, которая что-то пишет в блокноте. Согласно неофициальной версии, из окон ее комнаты открывается вид на французский город Лион.

Ранее популярная стримерша и косплеер Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала, что за два года заработала на публикации интимных снимков в сервисе OnlyFans несколько десятков миллионов долларов.

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