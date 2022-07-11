Суперлуние грозит Земле разрушительными катаклизмами

13 июля 2022 года в 21 час 38 минут по московскому времени наступит суперлуние — Луна окажется в перигее, на минимальном расстоянии до Земли, и будет полностью повернута освещенной стороной. Как сообщает «КП», такое сочетание обычно связывают с различными катаклизмами, в том числе и с землетрясениями.

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Недавно геофизики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что приближаясь Луна усиливает свое гравитационное влияние на литосферные плиты Земли и двигает их. В результате по краям упирающихся плит растет напряжение, которое может привести к землетрясениям. По расчетам ученых, влияние спутника продлится около двух недель — неделю до суперлуния и неделю после.

Теории геофизиков подтверждаются и на практике — за прошлое сближение полной Луны с Землей 14 июня 2022 года произошло пять землетрясений. 8 июня «тряхнуло» и в России — эпицентр находится в Иркутской области в 17 километрах от поселка Голустное.