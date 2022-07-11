В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
57 минут назад

Ученые выяснили причину смерти первой беременной мумии

Газета.Ruиещё 1

Польские антропологи установили, что причиной смерти первой известной мумифицированной беременной женщины был рак. О своей работе ученые рассказали порталу Nauka w Polsce.

Ученые выяснили причину смерти беременной мумии
Фото: Газета.руГазета.ру

Во время подготовки к 3D-печати черепа этой мумии ученые заметили дефекты на лицевых костях, которые не были похожи на типичные повреждения, возникающие в ходе процесса мумификации, когда через нос удаляли головной мозг.

По мнению ученых, повреждения могли появиться из-за рака. Окончательный диагноз можно будет дать лишь после гистологического исследования.

Мумия была обнаружена и привезена в Польшу в середине XIX века. Первоначально считалось, что это мумия обычной женщины. Однако после прочтения иероглифов на саркофаге ученые сделали вывод, что останки принадлежали жрецу Хор-Джехути. Лишь в 2021 году ученые выяснили, что мумия все же принадлежала 20-30 летней беременной женщине — это единственный известный случай преднамеренной мумификации беременной женщины.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители