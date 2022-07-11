Ученые выяснили причину смерти беременной мумии

Польские антропологи установили, что причиной смерти первой известной мумифицированной беременной женщины был рак. О своей работе ученые рассказали порталу Nauka w Polsce.
Во время подготовки к 3D-печати черепа этой мумии ученые заметили дефекты на лицевых костях, которые не были похожи на типичные повреждения, возникающие в ходе процесса мумификации, когда через нос удаляли головной мозг.
По мнению ученых, повреждения могли появиться из-за рака. Окончательный диагноз можно будет дать лишь после гистологического исследования.
Мумия была обнаружена и привезена в Польшу в середине XIX века. Первоначально считалось, что это мумия обычной женщины. Однако после прочтения иероглифов на саркофаге ученые сделали вывод, что останки принадлежали жрецу Хор-Джехути. Лишь в 2021 году ученые выяснили, что мумия все же принадлежала 20-30 летней беременной женщине — это единственный известный случай преднамеренной мумификации беременной женщины.