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12 минут назад

Раскрыт новый флагман Xiaomi

Lenta.ru

Следующие флагманские смартфоны Xiaomi будут представлены в ноябре и поступят в продажу до конца года. Об этом сообщает издание GizChina.

Раскрыт новый флагман Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Журналисты медиа ссылаются на отчет известного китайского инсайдера под ником Digital Chat Station. Согласно раскрытой информации автора, аппараты Xiaomi 13 и 13 Pro будут анонсированы в ноябре и поступят в широкую продажу в декабре.

Специалист рассказал, что новые девайсы выйдут раньше, чем обычно, из-за раннего выхода процессора Snapdragon 8 Gen 2. По данным Digital Chat Station, Qualcomm производит флагманский чип с опережением графика. Компонент будет выпущен компанией TSMC с использованием четырехнанометрового техпроцесса. Инсайдер отметил, что кроме топового процессора смартфоны будут выделяться наличием камеры Leica, стереозвука и влагозащиты.

Журналисты напомнили, что в начале года авторитетный инсайдер Ice Universe также предсказал выход аппаратов серии Xiaomi 13. По данным специалиста, телефоны выйдут с тонким корпусом, полноэкранным дисплеем с разрешением 2K и поддержкой частоты обновления 120 герц.

Китайская компания анонсировала серию флагманских смартфонов в конце декабря. Аппараты Xiaomi 12 и 12 Pro получили AMOLED-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тройную камеру.

4 июля Xiaomi представила флагманский смартфон 12S Ultra. Аппарат вышел с 6,73-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, двойной камерой Leica разрешением 50 мегапикселей.

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