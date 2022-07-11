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36 минут назад

Россиян предупредили об опасности пиратской Windows

Lenta.ru

Использование пиратских операционных систем (ОС) влечет за собой ряд рисков, в частности, в сфере безопасности. О том, какие угрозы для россиян несут нелицензионные версии Windows «Ленте.ру» рассказал аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов.

Россиян предупредили об опасности пиратской Windows
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста, самой большой опасностью, которая грозит пользователю пиратской версией Windows, является вшитый в операционную систему вредоносный код. Злоумышленники нередко используют и другой способ: пиратская версия Windows требует ввести лицензионный ключ. Для этого пользователь «скачивает так называемую утилиту "Активатор": эта программа позволяет временно или навсегда активировать пиратскую систему, но при этом внедряет в ОС вредоносный код», — объяснил Янбулатов.

Обнаружить или исправить проблемы в таких случаях очень сложно, так как официальные обновления от компании-разработчика не доступны для пиратской ОС, заявил эксперт. Это может привести к краже личных данных пользователя, предупредил он. Также злоумышленники могут получить возможность управлять чужим компьютером или заблокировать его.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, специалист рекомендовал отказаться от использования нелегальных продуктов. Но если пиратская ОС все же установлена на компьютере, то на нем не стоит хранить важную и конфиденциальную информацию, добавил Янбулатов. Кроме того, по действующему законодательству гражданина РФ могут привлечь к ответственности, если он распространяет пиратский софт или использует его в коммерческой деятельности, заключил эксперт.

Ранее Янбулатов предупредил россиян об опасности подключения к Wi-Fi в кафе и ресторанах. По его словам, злоумышленники активно создают фальшивые точки доступа с названиями, которые схожи с наименованиями настоящих и безопасных Wi-Fi-сетей. Часто пользователи не замечают подвоха и подключаются к таким бесплатным точкам, что может привести к краже личных данных.

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