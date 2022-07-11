Китай, вероятно, не «захватит» Луну

Администратор НАСА Билл Нельсон недавно выразил обеспокоенность по поводу целей Китая в космосе и, в частности, по поводу того, что Китай каким-то образом заявит о своих правах на Луну и помешает другим странам исследовать ее.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Смирнов/ТАСС

В интервью немецкой газете Нельсон предупредил: «Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай высаживается на Луну и говорит: «Теперь она наша, и вы держитесь подальше». Китай немедленно осудил эти утверждения как «ложные».

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Эта ссора между администратором НАСА и китайскими правительственными чиновниками произошла в то время, когда обе страны активно работают над миссиями на Луну, а Китай еще не стесняется своих лунных устремлений.

В 2019 году Китай стал первой страной, совершившей посадку космического корабля на обратной стороне Луны. В том же году Китай и Россия объявили о совместных планах достичь южного полюса Луны к 2026 году. А некоторые китайские официальные лица и правительственные документы выразили намерение построить к 2027 году постоянную Международную лунную исследовательскую станцию с экипажем.

Существует большая разница между Китаем — или любым государством в этом отношении — созданием лунной базы и фактическим «захватом» Луны.

Как два ученых, изучающих космическую безопасность и космическую программу Китая, мы считаем, что ни Китай, ни какая-либо другая страна вряд ли захватят Луну в ближайшем будущем. Это не только незаконно, но и сложно с технологической точки зрения: затраты на такое предприятие будут чрезвычайно высоки, а потенциальные выгоды будут неопределенными.

Китай ограничен международным космическим правом

Юридически Китай не может захватить Луну, потому что это противоречит действующему международному космическому праву. В Договоре о космосе, принятом в 1967 г. и подписанном 134 странами, включая Китай, прямо говорится, что «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению на основании заявления о суверенитете, путем использования или оккупации, или любым другим способом» (Статья II).

Ученые-правоведы спорят о точном значении «присвоения», но при буквальном толковании договор указывает, что ни одна страна не может завладеть Луной и объявить это расширение его национальных устремлений и прерогатив. Если Китай попытается сделать это, это может привести к международному осуждению и возможному международному ответному ответу.

Хотя ни одна страна не может претендовать на право собственности на Луну, статья I Договора о космосе позволяет любому государству исследовать и использовать космическое пространство и небесные тела. Китай не будет единственным посетителем Южного полюса Луны в ближайшем будущем.

Возглавляемая США Artemis Accords — это группа из 20 стран, которые планируют вернуть людей на Луну к 2025 году. который будет включать в себя создание исследовательской станции на поверхности Луны и вспомогательной космической станции на орбите под названием «Ворота» с запланированным запуском в ноябре 2024 года.

Даже если ни одна страна не сможет юридически претендовать на суверенитет над Луной, вполне возможно, что Китай или любая другая страна попытается постепенно установить де-факто контроль над стратегически важными районами с помощью стратегии, известной как «нарезка салями».

Эта практика включает в себя небольшие, поэтапные шаги для достижения большое изменение: по отдельности эти шаги не требуют жесткой реакции, но их кумулятивный эффект приводит к значительным изменениям и усилению контроля. В последнее время Китай применяет эту стратегию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Тем не менее, такая стратегия требует времени и может быть реализована.

Управлять Луной сложно

С площадью поверхности почти 14,6 миллиона квадратных миль (39 миллионов квадратных километров) – или почти в пять раз больше площади Австралии — любой контроль над Луной будет временным и локализованным.

Более правдоподобно, Китай может попытаться обеспечить контроль над определенными стратегически важными лунными областями, такими как лунные кратеры с более высокой концентрацией водяного льда.

Лед на Луне важен, потому что он обеспечит людей водой, которую не нужно будет доставлять с Земли. Лед также может служить жизненно важным источником кислорода и водорода, которые можно использовать в качестве ракетного топлива. Короче говоря, водяной лед необходим для обеспечения долгосрочной устойчивости и живучести любой миссии на Луну или за ее пределы.

Обеспечение и усиление контроля над стратегическими лунными областями потребуют значительных финансовых вложений и долгосрочных усилий. . И ни одна страна не смогла бы сделать это незаметно для всех.

Есть ли у Китая ресурсы и возможности?

Китай вкладывает большие средства в космос. В 2021 году он лидировал по количеству запусков на орбиту, в общей сложности 55 по сравнению с 51 в США. Китай также входит в тройку лидеров по развертыванию космических аппаратов на 2021 год. Китайская государственная космическая компания StarNet планирует создание мегагруппировки из 12 992 спутников и страна почти закончила строительство космической станции Тяньгун.

Полет на Луну стоит дорого; «захват» Луны был бы гораздо более опасен. Космический бюджет Китая, оцениваемый в 13 миллиардов долларов США в 2020 году, составляет примерно половину бюджета НАСА. И США, и Китай увеличили свои космические бюджеты в 2020 году, США — на 5,6%, а Китай — на 17,1% по сравнению с предыдущим годом.