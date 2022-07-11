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48 минут назад

SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink

ТАССиещё 2

Компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink
Фото: ReutersReuters

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 18:39 по местному времени (04:39 мск). На низкую околоземную орбиту будут выведены 46 микроспутников.

Первая ступень носителя ранее использовалась в пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2,5 тыс. спутников Starlink.

Наука и техника,SpaceX,
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