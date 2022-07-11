Роскомнадзор заблокирует ещё 11 VPN-сервисов

Российские СМИ сообщили, что сегодня Роскомнадзор начнёт блокировку ещё 11 VPN-сервисов. Среди них есть и особенно популярные: VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN.

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Последний уже блокировали в начале июня, но, видимо, тогда этого оказалось недостаточно. Вместе с этими сервисами под блокировку попадут ещё восемь менее известных VPN. Как отмечали в Роскомнадзоре, блокировка сервисов позволит обеспечить наибольшую безопасность россиян.