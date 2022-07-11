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43 минуты назад

Роскомнадзор заблокирует ещё 11 VPN-сервисов

Чемпионат.comиещё 2

Российские СМИ сообщили, что сегодня Роскомнадзор начнёт блокировку ещё 11 VPN-сервисов. Среди них есть и особенно популярные: VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN.

Роскомнадзор заблокирует ещё 11 VPN-сервисов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Последний уже блокировали в начале июня, но, видимо, тогда этого оказалось недостаточно. Вместе с этими сервисами под блокировку попадут ещё восемь менее известных VPN. Как отмечали в Роскомнадзоре, блокировка сервисов позволит обеспечить наибольшую безопасность россиян.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что за использование VPN россиян никак наказывать не будут. Более того, по словам Шадаева, практика наказания за применение сервисов даже не рассматривалась. Какие ещё VPN попадут под блокировку, неизвестно.

Наука и техника,Максут Шадаев,Роскомнадзор,
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