Роскосмос совместно с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша продемонстрировали кадры с изображением Солнца, покрытого "трещинами" в период 25-го солнечного цикла. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

"На приведенном ролике - нарастающая активность 25-го солнечного цикла, наблюдаемая в спектральной линии водорода. На лимбе нашего светила видны протуберанцы, а "трещина" сверху - тоже протуберанец, но проецирующийся на солнечный диск", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе также отметили, что на Земле последствия вспышек солнечной активности во время цикла могут проявляться в виде магнитных бурь и полярных сияний.