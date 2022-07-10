Роскосмос совместно с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша продемонстрировали кадры с изображением Солнца, покрытого "трещинами" в период 25-го солнечного цикла. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.
"На приведенном ролике - нарастающая активность 25-го солнечного цикла, наблюдаемая в спектральной линии водорода. На лимбе нашего светила видны протуберанцы, а "трещина" сверху - тоже протуберанец, но проецирующийся на солнечный диск", - говорится в сообщении.
В Роскосмосе также отметили, что на Земле последствия вспышек солнечной активности во время цикла могут проявляться в виде магнитных бурь и полярных сияний.
Ранее доцент "Сколтеха" Татьяна Подладчикова сообщила ТАСС, что число вспышек X- и М-класса на Солнце продолжит расти в ближайшие месяцы и годы по мере выхода светила на пик солнечного цикла активности.