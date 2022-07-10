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43 минуты назад

"Яндекс" запретил загружать файлы больше 1 ГБ на "Яндекс.Диск"

Газета.Ru

Некоторые пользователи облачного хранилища «Яндекс.Диск» потеряли возможность загружать файлы весом более 1 ГБ. Сообщение об этом появилось на сайте издания Rozetked.

"Яндекс" запретил загружать файлы больше 1 ГБ на "Яндекс.Диск"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ограничение касается только пользователей бесплатного тарифа. Ранее компания «Яндекс» позволяла в этом режиме загружать файлы размером до 10 ГБ. Сейчас же при попытке загрузить большой файл сервис предлагает приобрести платную подписку «Яндекс 360» по цене от 199 руб. в месяц.

Вместе с тем издание обратило внимание, что описание новых правил появилось на сайте «Яндекс» 7 июля. С чем именно связаны новые ограничения, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» писала о сокращениях возможностей сервиса «Яндекс.Диск», вызванных экономией ресурсов IT-гигантом на фоне санкций, ограничивающих российские компании в закупках оборудования для систем хранения данных.

Наука и техника,Яндекс,
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