США введут новые ограничения для китайских производителей чипов

Администрация Байдена рассматривает новые ограничения на поставки инструментов для производства микросхем в Китай. Так США надеются затормозить развитие крупнейшего китайского производителя чипов SMIC, пишет Reuters.

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Министерство торговли США, которое курирует экспортную политику, активно обсуждает возможность запрета поставок инструментов для производства микросхем на те китайские предприятия, которые изготавливают передовые полупроводники от 14 нм и меньше. Это должно помешать усилиям Китая по созданию более современных чипов.

Заводы, производящие менее совершенные микросхемы, продолжат получать необходимые инструменты, даже если принадлежат тем же компаниям.