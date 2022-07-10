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1 час назад

Аномалию крупнейшего лунного кратера исследовали

Ferra.ru

Китайские ученые опубликовали исследование, которое помогает объяснить аномалию в составе самого большого кратера Луны Эйткен, что на Южном полюсе спутника. Они определили, что аномальные материалы в нем происходят из лунной коры.

Аномалию крупнейшего лунного кратера исследовали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование было проведено китайской исследовательской группой, изучающей планетарные науки в Шаньдунском университете, и опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters. Оно было основано на данных, собранных китайским зондом "Чанъэ-4".

Проанализировав часть бассейна, в котором находится аномалия, ученые обнаружили, что она содержит неожиданно большое количество материала, обычно встречающегося в лунной коре, наряду с материалами, обычно встречающимися под поверхностью, в области, известной как мантии. Материал коры мог остаться после первоначального удара, сформировавшего бассейн, или же он мог попасть туда в результате других ударов по Луне, говорится в статье.

Ученые разработали модель соотношения минералов, показывающую взаимосвязь между основными компонентами Луны: плагиоклазом, пироксеном и оливином. Согласно модели, верхний слой Луны состоит из лунной коры, сформированной из плагиоклаза, под которой находится область мантии, состоящая из более тяжелого пироксена и оливина. Поэтому наличие плагиоклаза может быть использовано для отличия пород, образовавшихся из коры, от пород, образовавшихся из мантии.

Исследовательская группа обнаружила, что обилие плагиоклаза в области, где наблюдается аномалия, выше, чем среднее количество, образовавшееся в результате удара бассейна, что указывает на присутствие коровых материалов.

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