Самый чувствительный детектор темной материи запустили в США

Физики из проекта LUX-ZEPLIN (LZ) рассказали о результатах первого запуска детектора темной материи. Этот детектор считается самым чувствительным в мире, сообщает New Scientist.

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Ученые подчеркнули, что пока им не удалось обнаружить темную материю, но они выявили некоторые «многообещающие признаки». Детектор располагается глубоко под землей в штате Южная Дакота. Он состоит из нескольких резервуаров с жидким ксеноном, каждый длиной в полтора метра.

Идея разработчиков заключалась в том, что частица темной материи пройдет сквозь землю и «отскочит» от одного из атомов ксенона. Это вызовет вспышку из-за перемешивания электронов, что будет зафиксировано приборами.

из открытых источников

Первый этап работы детектора продлился 60 дней, с 25 декабря по 16 мая. Физики отметили, что им предстояло искать отдачу «с очень, очень низкой энергией» по меркам физики элементарных частиц. Нужный им процесс происходит крайне редко, и у ученых нет уверенности в том, что его в принципе можно отследить.

За 60 дней ученые выявили в общей сложности 335 сигналов, которые выглядели «многообещающими». Оказалось, что ни один из них не был связан с WIMP – гипотетической слабовзаимодействующей массивной частицей, которая является главным кандидатом на роль основного компонента темной материи. Эти частицы имеют массу, но практически не взаимодействуют с обычной материей, поэтому для их поиска требуются сверхчувствительные приборы.

Ученые отметили, что, хотя они не выявили частиц WIMP, эксперимент принес большую пользу. Основываясь на полученных результатах, они смогут постепенно исключать диапазоны масс и определять более точные параметры для следующих тестов.

По плану, детектор LZ проведет еще 1000 рабочих дней и получит в 20 раз больше данных. Физики почеркнули, что с каждым новым запуском вероятность раскрыть тайну темной материи будет расти.