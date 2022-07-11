В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
42 минуты назад

Samsung перестанет выпускать смартфоны с Exynos

Lenta.ruиещё 1

Samsung перестанет использовать процессоры Exynos, отказавшись от них в пользу чипов Qualcomm. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Samsung отказывается от собственных процессоров для топовых Galaxy S
Фото: SamsungSamsung

По информации специалиста, корейская компания намерена использовать процессоры от Qualcomm в телефонах флагманской линейки Samsung Galaxy S23. Мин-Чи Ко заявил, что созданный ими чип Exynos нового поколения заметно уступает в производительности новым процессорам серии Snapdragon. Полный переход должен состояться в начале 2023 года — в эти сроки запланирован выход серии Galaxy S23.

В настоящий момент флагманские телефоны Samsung выпускаются с процессорами Snapdragon или Exynos — в зависимости от региона продаж. По данным Ко, чипами Exynos оснащено около 70 процентов смартфонов актуальной флагманской серии Galaxy S22.

Инсайдер отметил, что будущий процессор Qualcomm SM8550 отличается повышенной производительностью благодаря четырехнанометровому техпроцессу. Чип, отличающийся высокой мощностью и энергоэффективностью, будет произведен компанией TSMC. Также Мин-Чи Ко спрогнозировал, что новый процессор Qualcomm получит большую долю на рынке премиальных Android-смартфонов в 2023 году: «Увеличение доли рынка принесет значительную пользу Qualcomm и TSMC».

В конце февраля специалисты блога Computer Base выяснили, что выпущенный в 2019 году смартфон Apple оказался мощнее нового флагмана Samsung. Согласно тестам, Apple A13 Bionic показал более высокие результаты, чем новый чип Exynos 2200.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители