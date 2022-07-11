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27 минут назад

MacRumors: Apple отказалась от ноутбуков MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar

Газета.Ruиещё 3

С 31 июля Apple внесет первые модели ноутбуков MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar в перечень устаревших устройств. Как сообщает MacRumors, гаджеты перечислены во внутреннем документе, который получили фирменные магазины компании из Купертино и авторизованные сервисные центры.

Apple назвала девять устаревших гаджетов
Фото: Газета.руГазета.ру

Таким образом, в Apple решили отказаться от дальнейшего производства 13-дюймового и 15-дюймового MacBook Pro, вышедших в 2016 году. Все модели впервые получили сенсорную панель, которая располагается выше клавиатуры в правой части устройства. Touch Bar позволяла назначать на панель различные функции.

Также в список вошли и другие ноутбуки: 13-дюймовый MacBook Air, выпущенный в начале 2015 года, 12-дюймовый MacBook из 2016 года. «Винтажными» признали и две модели стационарного компьютера iMac из конца 2015 года, а также две версии культового планшета iPad Pro — с Wi-Fi и с Wi-Fi + 3G.

Наука и техника,Apple,
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