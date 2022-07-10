Флагман Motorola получил высочайший балл в тесте производительности

Одним из самых интересных новых телефонов, которые появятся в конце этого месяца, является Motorola Moto X30 Pro. Это будет первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой и самой быстрой скоростью зарядки среди всех телефонов Motorola (125 Вт). В сети опубликовали результаты его теста в бечмарке AnTuTu, и они впечатляют.