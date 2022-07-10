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57 минут назад

Внезапно: флагман Motorola с 200-Мп камерой получил высочайший балл в тесте производительности

Ferra.ruиещё 1

Одним из самых интересных новых телефонов, которые появятся в конце этого месяца, является Motorola Moto X30 Pro. Это будет первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой и самой быстрой скоростью зарядки среди всех телефонов Motorola (125 Вт). В сети опубликовали результаты его теста в бечмарке AnTuTu, и они впечатляют.

Флагман Motorola получил высочайший балл в тесте производительности
Фото: ferra.ruferra.ru

Устройство будет мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Если верить информации, которой поделилась сама материнская компания Lenovo, Moto X30 Pro набирает в AnTuTu невероятные 1 114 761 балл. Это может быть самым высоким результатом в бенчмарке, когда-либо достигнутым Android-устройством.

В настоящее время лидерами по производительности среди Android-девайсов являются Red Magic 7 (1 046 552), Vivo X80 (1 000 443), Motorola Edge 30 Pro (1 000 443), Mi 12 Pro (989 730) и Vivo X80 Pro (987 693).

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