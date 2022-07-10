В интернет слили дату презентации iPhone 14

Как правило, Apple представляет новые модели iPhone в сентябре, обычно в первую или вторую неделю месяца. Инсайдер с ником iHacktu ileaks заявил в твиттере, что знает конкретную дату мероприятия.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Если ему верить, смартфоны Apple 2022 года будут анонсированы 13 сентября. Скорее всего, предварительные заказы стартуют в пятницу после мероприятия или 16 сентября с возможной датой выпуска 23 сентября.