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46 минут назад

В интернет слили дату презентации iPhone 14

Ferra.ru

Как правило, Apple представляет новые модели iPhone в сентябре, обычно в первую или вторую неделю месяца. Инсайдер с ником iHacktu ileaks заявил в твиттере, что знает конкретную дату мероприятия.

В интернет слили дату презентации iPhone 14
Фото: ferra.ruferra.ru

Если ему верить, смартфоны Apple 2022 года будут анонсированы 13 сентября. Скорее всего, предварительные заказы стартуют в пятницу после мероприятия или 16 сентября с возможной датой выпуска 23 сентября.

Проверить эту информацию пока невозможно. Ожидается, что в линейке будет четыре модели: 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus (или iPhone 14 Max), 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Наука и техника,Apple,
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