Windows 11 уступила Linux по производительности

Прошло девять месяцев с тех пор, как Windows 11 вышла официально. Эксперты Puget Systems задались вопросом, как за это время изменилась производительность системы. Недавно они сравнили ОС с Windows 10 и обнаружили, что Windows 11 стала значительно лучше по сравнению с предыдущим тестом. А теперь эксперты Phoronix сравнили Windows 11 с Ubuntu и Linux.