Windows 11 уступила Linux по производительности

Прошло девять месяцев с тех пор, как Windows 11 вышла официально. Эксперты Puget Systems задались вопросом, как за это время изменилась производительность системы. Недавно они сравнили ОС с Windows 10 и обнаружили, что Windows 11 стала значительно лучше по сравнению с предыдущим тестом. А теперь эксперты Phoronix сравнили Windows 11 с Ubuntu и Linux.
В тесте участвовали следующие операционные системы:
Windows 11 Pro Ubuntu 22.04 LTS Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18 Intel Linux 36580
Тестовый стенд состоял из:
процессора Intel Core i9 12900K матплаты ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi двух планок по 16 ГБ DDR5-6000 SSD на 500 ГБ WD_BLACK SN850 NVMe графического процессора Radeon RX 6800 XT
Фактически, по общему среднему показателю производительности Windows 11 отстала от протестированных дистрибутивов Linux, что резко контрастирует с тем, что наблюдалось в прошлый раз, когда ОС Microsoft была значительно быстрее во многих ситуациях.
Вот усреднённые результаты тестов: