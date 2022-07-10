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1 час назад

Windows 11 уступила Linux по производительности

Ferra.ruиещё 1

Прошло девять месяцев с тех пор, как Windows 11 вышла официально. Эксперты Puget Systems задались вопросом, как за это время изменилась производительность системы. Недавно они сравнили ОС с Windows 10 и обнаружили, что Windows 11 стала значительно лучше по сравнению с предыдущим тестом. А теперь эксперты Phoronix сравнили Windows 11 с Ubuntu и Linux.

Windows 11 уступила Linux по производительности
Фото: ferra.ruferra.ru

В тесте участвовали следующие операционные системы:

Windows 11 Pro Ubuntu 22.04 LTS Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18 Intel Linux 36580

Тестовый стенд состоял из:

процессора Intel Core i9 12900K матплаты ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi двух планок по 16 ГБ DDR5-6000 SSD на 500 ГБ WD_BLACK SN850 NVMe графического процессора Radeon RX 6800 XT

Фактически, по общему среднему показателю производительности Windows 11 отстала от протестированных дистрибутивов Linux, что резко контрастирует с тем, что наблюдалось в прошлый раз, когда ОС Microsoft была значительно быстрее во многих ситуациях.

Вот усреднённые результаты тестов:

ferra.ru
Наука и техника,Intel,Microsoft,
18+
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