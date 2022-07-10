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42 минуты назад

Опровержено существование одной из форм легкой темной материи

Lenta.ru

В ходе проекта ORGAN (Oscillating Resonant Group AxioN) в Университете Западной Австралии ученые опровергли существование одной из форм легкой темной материи. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Опровержено существование одной из форм легкой темной материи
Фото: NASANASA

В результате многолетних экспериментов специалисты пытались подтвердить существование аксионов, имеющих массу в 63-67 микроэлектронвольт. Это достаточно крупный вес для таких субстанций, если сравнивать с частицами, открытыми на детекторе XENON 1T.

Гипотетическое наличие во Вселенной этих аксионов описывалось в теории SMASH, объясняющей расширение Стандартной модели физики частиц. Целью исследования стало найти субстанцию и доказать теорию. Для этого специально был разработан детектор ORGAN — крайне чувствительный датчик электромагнитных волн, улавливающий вспышки микроволнового излучения от распада аксионов. За месяц экспериментов ученые так и не смогли их обнаружить, более того — заявили, что данные говорят о том, что такие частицы в принципе не могут существовать.

Ранее стало известно, что на Большом адронном коллайдере были зафиксированы три новые экзотические частицы: пентакварк и несколько взаимосвязанных тетракварков.

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