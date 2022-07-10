В России нашли способ получения электричества из биотехнологических отходов

Ученые из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали биологический топливный элемент, источником энергии в котором служат отходы биотехнологических производств. Такого рода элементы питания могут использоваться, в том числе в имплантируемых устройствах, автономных установках экологического контроля, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экологической и медицинской биотехнологий ТулГУ, кандидат химических наук Сергей Алферов.
По его словам, биотопливные элементы (БТЭ) могут применяться в отраслях, требующих низкотоковых источников энергии.
«Предложено использовать БТЭ для питания имплантируемых устройств, автономных установок экологического контроля, и даже использование специальных биореакторов, генерирующих биоэлектричество для нужд космонавтики», – отметил Алферов.
Ученый объяснил, что в БТЭ в качестве источника энергии применяются отходы биотехнологических производств, электричество появляется под воздействием катализаторов на органический субстрат. В качестве биокатализаторов, как рассказал Алферов, могут выступать дрожжи, бактерии или субклеточные структуры микроорганизмов.
В комитете по науке и инноватике Тульской области рассказали агентству, что использование биотопливных элементов уменьшит экологическую нагрузку на природу.
Ранее сообщалось, что российские ученые запатентовали способ получения сорбента на основе кирпичного боя для очистки воды от ионов железа и других тяжелых металлов.