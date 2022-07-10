В России нашли способ получения электричества из биотехнологических отходов

Ученые из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали биологический топливный элемент, источником энергии в котором служат отходы биотехнологических производств. Такого рода элементы питания могут использоваться, в том числе в имплантируемых устройствах, автономных установках экологического контроля, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экологической и медицинской биотехнологий ТулГУ, кандидат химических наук Сергей Алферов.

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По его словам, биотопливные элементы (БТЭ) могут применяться в отраслях, требующих низкотоковых источников энергии.

«Предложено использовать БТЭ для питания имплантируемых устройств, автономных установок экологического контроля, и даже использование специальных биореакторов, генерирующих биоэлектричество для нужд космонавтики», – отметил Алферов.

Ученый объяснил, что в БТЭ в качестве источника энергии применяются отходы биотехнологических производств, электричество появляется под воздействием катализаторов на органический субстрат. В качестве биокатализаторов, как рассказал Алферов, могут выступать дрожжи, бактерии или субклеточные структуры микроорганизмов.

В комитете по науке и инноватике Тульской области рассказали агентству, что использование биотопливных элементов уменьшит экологическую нагрузку на природу.