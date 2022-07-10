В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
47 минут назад

В России разработали способ получения электричества из биотехнологических отходов

Мир24

Ученые из Тульского государственного университета (ТулГУ) создали биологический топливный элемент, источником энергии в котором служат отходы биотехнологических производств. Такого рода элементы питания могут использоваться, в том числе в имплантируемых устройствах, автономных установках экологического контроля, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экологической и медицинской биотехнологий ТулГУ, кандидат химических наук Сергей Алферов.

В России нашли способ получения электричества из биотехнологических отходов
Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

По его словам, биотопливные элементы (БТЭ) могут применяться в отраслях, требующих низкотоковых источников энергии.

«Предложено использовать БТЭ для питания имплантируемых устройств, автономных установок экологического контроля, и даже использование специальных биореакторов, генерирующих биоэлектричество для нужд космонавтики», – отметил Алферов.

Ученый объяснил, что в БТЭ в качестве источника энергии применяются отходы биотехнологических производств, электричество появляется под воздействием катализаторов на органический субстрат. В качестве биокатализаторов, как рассказал Алферов, могут выступать дрожжи, бактерии или субклеточные структуры микроорганизмов.

В комитете по науке и инноватике Тульской области рассказали агентству, что использование биотопливных элементов уменьшит экологическую нагрузку на природу.

Ранее сообщалось, что российские ученые запатентовали способ получения сорбента на основе кирпичного боя для очистки воды от ионов железа и других тяжелых металлов.

Наука и техника,Сергей Алферов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители