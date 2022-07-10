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2 часа назад

В WhatsApp продлили время полного удаления сообщения

runews24.ru

Разработчики WhatsApp не перестают радовать пользователей новым функциями.

В WhatsApp появится еще одна долгожданная функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что появится функция «невидимки», с помощью которой пользователей сможет замести электронные следы, и не показываться всем или определенным людям на глаза, когда находится в сети.

А теперь анонсирована еще одна долгожданная функция. После ее введения пользователь сможет удалять сообщения из чата в течение 2,5 суток не только у себя, но и у собеседника. При этом формат пересланной информации не имеет значение: текст это был или медиафайл.

Также возможность удалять сообщения получат и администраторы групповых чатов. Разработчики уверены, что это повысит уровень безопасности общения в группах.

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