Эксперт рассказал, когда в России подорожают iPhone

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что запасы айфонов, закупленных до 24 февраля, на складах скоро закончатся. После этого смартфоны Apple станут существенно дороже для россиян.

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По оценкам Самойленко, товарных остатков флагманских моделей смартфонов, которые завозились в Россию ещё до санкций, хватит до сентября. После этого магазины начнут продавать устройства, ввезённые в страну по параллельному импорту. Из-за этого «ситуация с ценами резко изменится».