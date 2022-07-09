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58 минут назад

Когда в России подорожают iPhone

Ferra.ru

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что запасы айфонов, закупленных до 24 февраля, на складах скоро закончатся. После этого смартфоны Apple станут существенно дороже для россиян.

Эксперт рассказал, когда в России подорожают iPhone
Фото: ReutersReuters

По оценкам Самойленко, товарных остатков флагманских моделей смартфонов, которые завозились в Россию ещё до санкций, хватит до сентября. После этого магазины начнут продавать устройства, ввезённые в страну по параллельному импорту. Из-за этого «ситуация с ценами резко изменится».

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Также Самойленко отметил, что россияне в последние месяцы сокращают траты и предпочитают покупать более бюджетные смартфоны. Это причина, по которой магазины стараются удерживать сравнительно низкие цены на товары, которые находились на складах до санкций.

Наука и техника,Apple,
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