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34 минуты назад

В парке «Аэрофлота» появится «сверхпередовой самолет»

Майк Габриелян

Первые российские авиалайнеры МС-21 скоро появятся у «Аэрофлота». Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает РИА Новости.

В парке «Аэрофлота» появится «сверхпередовой самолет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота"», — сказал министр.

Он отметил, что МС-21 — «сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу». Он станет конкурентом лайнерам Boeing, 737 Boeing max и 320 neo Airbus.

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При этом у российского МС-21 есть ряд конкурентных преимуществ, например, качество сервиса. Самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.

МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его крыло создано из композиционных материалов российского производства.

Накануне опытный самолет МС-21-310 после покраски на предприятии «Спектр-Авиа» перелетел из Ульяновска в Жуковский. Там он продолжит испытания.

Наука и техника,Виталий Савельев,Boeing,Аэрофлот,
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