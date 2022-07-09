В парке «Аэрофлота» появится «сверхпередовой самолет»

Первые российские авиалайнеры МС-21 скоро появятся у «Аэрофлота». Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает РИА Новости.

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«Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота"», — сказал министр.

Он отметил, что МС-21 — «сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу». Он станет конкурентом лайнерам Boeing, 737 Boeing max и 320 neo Airbus.

При этом у российского МС-21 есть ряд конкурентных преимуществ, например, качество сервиса. Самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.

МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его крыло создано из композиционных материалов российского производства.