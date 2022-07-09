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58 минут назад

В WhatsApp заработал новый режим

Майк Габриелян

В американский мессенджер WhatsApp впервые добавили новый режим, позволяющий синхронизировать историю чата между несколькими смартфонами. Об этом сообщает WABetaInfo.

В WhatsApp заработал новый режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователь сможет использовать один аккаунт одновременно на множестве гаджетов, подобно тому, как это уже много лет делают пользователи Telegram. Функция может быть полезна для тех, кто одновременно использует рабочий и личный смартфон.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Пока «режим Telegram» работает в WhatsApp только в бета-версии для Android под номером 2.22.15.13. При этом показывается всплывающий индикатор «История чата синхронизируется».

Сейчас пользователи WhatsApp могут подключить к одному аккаунту только один смартфон и три других устройства, включая ПК, ноутбуки и планшеты.

Ранее эксперт рассказал, почему WhatsApp, который принадлежит экстремистской организации Meta, может игнорировать российские законы и не подчиняться властям РФ.

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