В WhatsApp заработал новый режим

В американский мессенджер WhatsApp впервые добавили новый режим, позволяющий синхронизировать историю чата между несколькими смартфонами. Об этом сообщает WABetaInfo.

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Пользователь сможет использовать один аккаунт одновременно на множестве гаджетов, подобно тому, как это уже много лет делают пользователи Telegram. Функция может быть полезна для тех, кто одновременно использует рабочий и личный смартфон.

Пока «режим Telegram» работает в WhatsApp только в бета-версии для Android под номером 2.22.15.13. При этом показывается всплывающий индикатор «История чата синхронизируется».

Сейчас пользователи WhatsApp могут подключить к одному аккаунту только один смартфон и три других устройства, включая ПК, ноутбуки и планшеты.