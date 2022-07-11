У крупнейших хищников кембрийской эры нашли третий глаз

Группа канадских палеонтологов в сотрудничестве с Королевским музеем Онтарио обнаружила, что аномалокарисы, крупнейшие хищники кембрийской эры, обладали тремя глазами. Исследование опубликовано в научном издании Current Biology.
По словам Жан-Бернара Карона, куратора Королевского музея Онтарио, это открытие изменило представление ученых о членистоногих кембрийской эры. Карон утверждает, что обнаруженный третий глаз у аномалокариса указывает на более причудливые органы зрения живых существ того времени, чем прежде считалось.
Аномалокарисы ― первые предки современных крупных хищников: некоторые их виды достигали длины в два метра. Острое зрение и цепкие ротовые щупальца позволяли им без затруднений охотиться на такую крупную добычу, как трилобиты.
Ученые обнаружили чудесно сохранившиеся окаменелости аномалокарисов на западе Канады, в слое осадочных пород Берджесс. Именно там нашлись отпечатки тела аномалокариса Stanleycaris hirpex ― крупнейшего вида хищников.
Благодаря рентгеновскому анализу и компьютерному моделированию останков исследователи обнаружили, что у аномалокариса было три глаза: два по бокам и один на макушке. Исследователи считают, что третий глаз помогал Stanleycaris hirpex защищаться от более крупных хищников.