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29 минут назад

Палеонтологи нашли у крупнейших хищников кембрийской эры третий глаз

Газета.Ru

Группа канадских палеонтологов в сотрудничестве с Королевским музеем Онтарио обнаружила, что аномалокарисы, крупнейшие хищники кембрийской эры, обладали тремя глазами. Исследование опубликовано в научном издании Current Biology.

У крупнейших хищников кембрийской эры нашли третий глаз
Фото: Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty ImagesEncyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images

По словам Жан-Бернара Карона, куратора Королевского музея Онтарио, это открытие изменило представление ученых о членистоногих кембрийской эры. Карон утверждает, что обнаруженный третий глаз у аномалокариса указывает на более причудливые органы зрения живых существ того времени, чем прежде считалось.

Аномалокарисы ― первые предки современных крупных хищников: некоторые их виды достигали длины в два метра. Острое зрение и цепкие ротовые щупальца позволяли им без затруднений охотиться на такую крупную добычу, как трилобиты.

Ученые обнаружили чудесно сохранившиеся окаменелости аномалокарисов на западе Канады, в слое осадочных пород Берджесс. Именно там нашлись отпечатки тела аномалокариса Stanleycaris hirpex ― крупнейшего вида хищников.

Благодаря рентгеновскому анализу и компьютерному моделированию останков исследователи обнаружили, что у аномалокариса было три глаза: два по бокам и один на макушке. Исследователи считают, что третий глаз помогал Stanleycaris hirpex защищаться от более крупных хищников.

Наука и техника,Садоводство,
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