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43 минуты назад

Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»

Lenta.ru

Ближайший пуск с космодрома Байконур в Казахстане российской ракеты «Протон-М» запланирован на осень. О сроках старта тяжелого носителя РИА Новости сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заказчиком пуска названа иностранная сторона. «Пуск ракеты-носителя "Протон-М" для целевой программы Госкорпорации "Роскосмос" в интересах иностранного заказчика запланирован на осень текущего года», — сказал Варочко.

Гендиректор уточнил, что ракета для пуска находится на техническом комплексе Байконура и готова к манипуляциям с головной частью.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон».

В мае Варочко говорил, что России осталось 13 раз запустить тяжелые ракеты «Протон-М», четыре из которых еще строятся.

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