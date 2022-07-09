Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»

Ближайший пуск с космодрома Байконур в Казахстане российской ракеты «Протон-М» запланирован на осень. О сроках старта тяжелого носителя РИА Новости сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

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Заказчиком пуска названа иностранная сторона. «Пуск ракеты-носителя "Протон-М" для целевой программы Госкорпорации "Роскосмос" в интересах иностранного заказчика запланирован на осень текущего года», — сказал Варочко.

Гендиректор уточнил, что ракета для пуска находится на техническом комплексе Байконура и готова к манипуляциям с головной частью.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон».