В России предложили запретить продажу гаджетов без единого разъема

В России предложили запретить с 2025 года продажу гаджетов, у которых нет единого разъема для зарядного устройства. Соответствующую инициативу Союз потребителей направил в Минпромторг, пишут «Известия».

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В организации напомнили, что с 2024 года продавцы в Евросоюзе должны будут реализовывать гаджеты только с единым разъемом для зарядного устройства типа USB-Type-C. Это требование касается мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, цифровых камер, наушников и гарнитур, колонок, клавиатур и многих других устройств.

Кроме того, авторы инициативы предлагают предоставить выбор покупателям — приобретать гаджет с зарядкой или без нее. Как объяснил председатель союза Петр Шелищ, такие правила позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а также снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов.