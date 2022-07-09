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56 минут назад

Академик назвал возможные пути завоза новых вариантов омикрона в Россию

Lenta.ruиещё 1

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов назвал возможные пути завоза новых вариантов омикрон-шамма коронавируса в Россию в беседе с газетой «Известия».

Найдены возможные пути завоза новых вариантов омикрона в РФ
Фото: EPAEPA

По мнению Нетесова, новые штаммы в Россию привозят преимущественно туристы, которых в настоящее время особенно много в Турции. «Через две-три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса», — заявил он. При этом данные Роспотребнадзора указывают на то, что небольшое количество новых вариантов в страну уже попало.

Наука и техника,Сергей Нетесов,РАН,Роспотребнадзор,
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