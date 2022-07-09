Найдены возможные пути завоза новых вариантов омикрона в РФ

По мнению Нетесова, новые штаммы в Россию привозят преимущественно туристы, которых в настоящее время особенно много в Турции. «Через две-три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса», — заявил он. При этом данные Роспотребнадзора указывают на то, что небольшое количество новых вариантов в страну уже попало.