Huawei сравнила себя с Apple

Гендиректор Huawei Ричард Ю высказал мнение о гипотетическом состоянии рынка мобильной связи в нынешнем году, если бы Соединенные Штаты Америки не ввели санкции против Huawei.

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Глава компании считает, что если бы не вмешательство Вашингтона и подавление Huawei, самыми крупными мировыми производителями мобильных устройств могли бы стать Huawei и Apple.

Он также упомянул Samsung, объединив компанию со всеми остальными конкурентами: «Остальные компании — это мелкие производители, включая южнокорейскую компанию Samsung, смартфоны которой могут продаваться в основном в США и Южной Корее».

Считать Samsung мелким производителем как минимум странно, так как Huawei потратила годы на то, чтобы догнать южнокорейского разработчика. Huawei резко утратила позиции после введения американских ограничений, как только действительно обошла Samsung.

Весной 2020 года благодаря отличным показателям продаж в материковом Китае Huawei обогнала Samsung на 2 процента рынка и заняла 19 процентов мирового рынка смартфонов. Тогда доля Samsung составила 17 процентов из-за слабых продаж Galaxy S20.