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36 минут назад

Samsung возглавила рейтинг крупнейших поставщиков смартфонов в первом квартале 2022 года

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Южнокорейский производитель Samsung по результатам первого квартала текущего года опередил американскую корпорацию Apple по поставкам смартфонов. Об этом сообщил портал Gizchina, ссылаясь на исследование BanklessTimes.

Samsung возглавила рейтинг поставщиков смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общий объем поставок Samsung за первый квартал нынешнего года составил 73,6 миллиона гаджетов. Доля компании на мировом рынке смартфонов за данный период составила 23,4 процента. Наряду с этим Apple поставила 56 миллионов устройств, заняв 18 процентов рынка, что на 2,2 процента больше, нежели в аналогичный период прошлого года.

На третьем месте находится Xiaomi с 39,9 млн отгруженных аппаратов и 13-процентной долей рынка. Развитие бренда в сравнении с минувшим годом сократился примерно на 18 процентов.

ТОП-5 самых крупных брендов замкнули Oppo и Vivo с 27,4 млн и 25,3 млн смартфонов и с 8,7% и 8,1% долей рынка соответственно. Но компании также зафиксировали снижение: у Oppo — 27, у Vivo — 28 процентов.

Согласно сведениям IDC, в первом квартале 2022-го поставки смартфонов сократились на 8,9 процента в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Это уже третий квартал подряд, который демонстрирует снижение поставок смартфонов.

Наука и техника,Apple,
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