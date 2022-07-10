Samsung возглавила рейтинг поставщиков смартфонов

Южнокорейский производитель Samsung по результатам первого квартала текущего года опередил американскую корпорацию Apple по поставкам смартфонов. Об этом сообщил портал Gizchina, ссылаясь на исследование BanklessTimes.

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Общий объем поставок Samsung за первый квартал нынешнего года составил 73,6 миллиона гаджетов. Доля компании на мировом рынке смартфонов за данный период составила 23,4 процента. Наряду с этим Apple поставила 56 миллионов устройств, заняв 18 процентов рынка, что на 2,2 процента больше, нежели в аналогичный период прошлого года.

На третьем месте находится Xiaomi с 39,9 млн отгруженных аппаратов и 13-процентной долей рынка. Развитие бренда в сравнении с минувшим годом сократился примерно на 18 процентов.

ТОП-5 самых крупных брендов замкнули Oppo и Vivo с 27,4 млн и 25,3 млн смартфонов и с 8,7% и 8,1% долей рынка соответственно. Но компании также зафиксировали снижение: у Oppo — 27, у Vivo — 28 процентов.