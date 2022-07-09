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1 час назад

Мозг древнего членистоногого пролил свет на эволюцию пауков

Мир24иещё 1

Уникальным строением головы, мозга и тела современные пауки и насекомые могут быть обязаны древнейшим членистоногим, которые жили более полумиллиарда лет назад. Ученые из Торонтского университета изучили детально сохранившиеся окаменелости животных, которые пролежали в канадском музее 40 лет, сообщает журнал Current Biology.

Мозг древнего членистоногого пролил свет на эволюцию пауков
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Ученые изучали окаменелые останки представителей отряда членистоногих Radiodonta, которые являются дальними родственниками современных пауков и насекомых. Однако ранее членистоногие были известны лишь по плохо сохранившимся окаменелостям, порой фрагментарным. При этом авторы работы нашли в коллекции музея Онтарио 268 отлично сохранившихся особей, которые были получены в 80-х годах прошлого века в Берджесских сланцах. Окаменелости прекрасно сохранились и содержат мозг и нервную систему морского хищника рода Stanleycaris из упомянутого отряда членистоногих. Высокая степень сохранности позволила исследователям детально рассмотреть подробности строения ископаемого животного.

Сегодня мозг пауков и насекомых состоит из трех сегментов, два из которых были найдены у Stanleycaris. Это может означать, что такое строение берет начало в ранней эволюции членистоногих. Помимо этого ученые нашли у древнего вида ранее не встречавшийся третий глаз между двумя основными. Stanleycaris вырастал до 20 сантиметров – солидный размер вкупе со сложной зрительной системой делали его эффективным хищником, способным охотиться даже в темноте.

Ранее сообщалось, что огромные черви испугали жителей Подмосковья, паразитов заметили сразу в нескольких прудах и озерах области. Ученые уверяют, что нематоморфы, так называют эти организмы по-научному, для человека абсолютно безопасны.

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