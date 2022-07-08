Starlink запустил качественный интернет на яхтах

Международная спутниковая система Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска представила сервис Starlink Maritime, который ориентирован на яхты. Сервис обеспечивает подключение на скорости до 350 Мбит/с.

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Ежемесячная абонентская плата составит 5000 долларов, а оборудование стоит 10 тысяч долларов, передает TechCrunch. Было отмечено, что плата взимается только за те месяцы, когда клиент пользуется услугой.

Спутниковая тарелка на яхте примерно в два раза больше стандартной.

«Две тарелки увеличивают производительность в 4 раза, что помогает уменьшить задержку сигнала, проблем с передачей данных или потерю сигнала в море», — прокомментировал инженер Starlink Джозеф Скарантино в социальной сети Twitter.

В SpaceX отметили, что Starlink Maritime «позволяет вам подключаться из самых отдаленных вод в мире». Но на данный момент зона покрытия ограничивается водами Соединенных Штатов Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили. В компании уточнили, что покрытие будет расширено в Северном и Южном полушарии к первому кварталу следующего года.