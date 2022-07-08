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1 час назад

Starlink запустила сервис Starlink Maritime, обеспечивающий качественный интернет на яхтах

FBM.ruиещё 1

Международная спутниковая система Starlink от космической компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска представила сервис Starlink Maritime, который ориентирован на яхты. Сервис обеспечивает подключение на скорости до 350 Мбит/с.

Starlink запустил качественный интернет на яхтах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ежемесячная абонентская плата составит 5000 долларов, а оборудование стоит 10 тысяч долларов, передает TechCrunch. Было отмечено, что плата взимается только за те месяцы, когда клиент пользуется услугой.

Спутниковая тарелка на яхте примерно в два раза больше стандартной.

«Две тарелки увеличивают производительность в 4 раза, что помогает уменьшить задержку сигнала, проблем с передачей данных или потерю сигнала в море», — прокомментировал инженер Starlink Джозеф Скарантино в социальной сети Twitter.

В SpaceX отметили, что Starlink Maritime «позволяет вам подключаться из самых отдаленных вод в мире». Но на данный момент зона покрытия ограничивается водами Соединенных Штатов Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили. В компании уточнили, что покрытие будет расширено в Северном и Южном полушарии к первому кварталу следующего года.

Современные интернет-провайдеры обеспечивают покрытие в большинстве вод, однако их скорость по-прежнему низкая. Новый сервис Starlink привлечет большое количество обеспеченных клиентов и бизнесы, к примеру круизные лайнеры, полагают в TechCrunch.

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