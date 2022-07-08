В России создали первый чип для SSD

Компания Kraftway анонсировала создание твердотельных накопителей, которые основаны на базе первого на рынке отечественного контроллера. Разработанная микросхема получила название К1942ВК018, на ее основе были созданы два SSD-накопителя — ASIC v1 и ASIC v2. По словам журналистов, производством контроллера занимается тайваньская TSMC, однако из-за санкций в феврале корпорация перестала сотрудничать с российскими компаниями.
По словам инженеров, контроллер K1942VK018 поддерживает восемь каналов памяти, декодирование LDPC, RAID-массивы. Накопители ASIC v1 и ASIC v2 созданы виде платы расширения PCI-E 4.0. Однако выпускать K1942VK018 в России невозможно, так как в стране нет необходимого оборудования.
В компании отметили, что ASIC v1 может вмещать до двух терабайт информации и выдавать скорость 830 и 680 мегабайт в секунду при чтении и записи соответственно. Более продвинутый ASIC v2 обеспечивает скорость 1500 мегабайт в секунду при чтении и записи. Стоимость новых SSD-накопителей не раскрывается, Kraftway намерена наладить производство своих контроллеров в 2023 году.
В конце мая Apacer представила на выставке Computex 2022 твердотельные накопители с рекордными показателями. Скорость последовательного чтения SSD составляет 13 гигабайт в секунду, скорость записи — 12 гигабайт в секунду.