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7 минут назад

WhatsApp улучшит обмен документами

Ferra.ru

Авторы WABetaInfo обнаружили, что команда WhatsApp работает над тем, чтобы пользователи могли добавлять подписи к документам, которым они делятся.

WhatsApp научат нормально работать с документами
Фото: РамблерРамблер

Совсем недавно мессенджер разрешил людям обмениваться документами размером до 2 ГБ, а теперь улучшает пользовательский опыт. В частности, можно будет добавлять подписи к документам, прежде чем делиться ими:

В настоящее время функция находится в стадии разработки в бета-версии WhatsApp Desktop. Перед отправкой документа можно будет добавить заголовок, поэтому его будет легче найти в переписке.

Когда опция появится в стабильной версии мессенджера, пока неясно.

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