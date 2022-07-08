WhatsApp научат нормально работать с документами

Авторы WABetaInfo обнаружили, что команда WhatsApp работает над тем, чтобы пользователи могли добавлять подписи к документам, которым они делятся.

Фото: Рамблер Рамблер

Совсем недавно мессенджер разрешил людям обмениваться документами размером до 2 ГБ, а теперь улучшает пользовательский опыт. В частности, можно будет добавлять подписи к документам, прежде чем делиться ими:

В настоящее время функция находится в стадии разработки в бета-версии WhatsApp Desktop. Перед отправкой документа можно будет добавить заголовок, поэтому его будет легче найти в переписке.